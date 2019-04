A disputa não para. Após quatro seletivas emocionantes, que iniciaram em fevereiro e finalizaram no último sábado (6), o Campeonato Total Kart Hoje em Dia entra agora na categoria principal. Os motores (e a adrenalina) se preparam para altíssimas rotações já no próximo dia 27. Dali até a final, programada para 30 novembro, a velocidade estará à flor da pele para esses pilotos.

No último sábado sábado, a luta pelas melhores colocações empolgou o público. A bateria Hoje em Dia mostrou seu vigor e conquistou 55 posições, número invejável para a Fórmula 1. O destaque ficou com Carlo Tenáglia, que venceu a concorrência dos colegas de equipe.

Na foto, a equipe Hoje em Dia

"Larguei em antepenúltimo e aos poucos fui conquistando posições até chegar ao Leo, que tinha um kart mais rápido nas retas. Avançamos, sem perder tempo com disputas por posição, com o Cláudio Junqueira na cola. Foi uma corrida espetacular!", afirmou o primeiro lugar. Em seguida, com honra, vieram Cláudio Junqueira (2º), Leonardo Oliveira (3º), Leonardo Haiduck (4º) e Joanes Gouvêa (5º).

Na bateria Cirúrgica Shopping, mais emoção. Até a metade da prova, todos os pilotos ocupavam apenas uma pequena parte da pista, em uma mesma volta. Em sua primeira vitória, Ivan Renault contou que tem se aprimorado a cada corrida com os colegas. Ele ainda contou que o foco está seu no crescimento técnico.

"Larguei no fim do pelotão e, com um bom kart, administrei a corrida para chegar na P1. Continuarei focado no meu crescimento técnico para buscar mais vitórias e ficar bem posicionado no campeonato", disse.

Mas não se engane: o líder não teve vida fácil. André Luiz e Adriano Lima lutaram pelo posto. Por fim, a corrida terminou com Lima (2º), Gustavo Reis (3º), Daniel Rego (4º) e Hugo Vasconcelos (5º). Com os resultados, os pilotos serão alocados em suas respectivas categorias para disputar o título de Campeões 2019.



Fã de kart tem espaço

Os competidores do prêmio principal estão a mil por hora, mas o Campeonato Total Kart Hoje em Dia está aberto aos amadores também. Assim, homens e mulheres que quiserem participar da disputa podem se inscrever até a próxima quinta-feira (18) na categoria de acesso.

A inscrição pode ser feita pelo telefone (31) 99106-1969, pelo e-mail rrvelozo@gmail.com ou pelo site da Total Kart.

Além do Hoje em Dia, o Campeonato Total Kart tem os apoios da Cirúrgica Shopping, Namastê Estamparia, CDS Cadeiras de Rodas, Hidroligth, e Penteadeira Salon.