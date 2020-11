A campanha de Gleidson Azevedo (PSC) à prefeitura de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, denunciou, nesta semana, o uso de uma suposta pesquisa eleitoral para difamar o político aos eleitores do município.

De acordo com Fernando Henrique Costa de Oliveira, advogado de Azevedo, um eleitor procurou o Ministério Público após ter recebido e gravado uma ligação telefônica que fazia perguntas em formato múltipla escolha. Outras duas pessoas compareceram ao órgão e confirmaram que também receberam a chamada.

"Parecia uma pesquisa normal, em que uma voz feminina perguntava a idade, o sexo, a renda e em quem a pessoa iria votar. Quando a pessoa falava que votaria no Gleidson, começava uma pergunta que difamava o candidato", relatou Oliveira.

No áudio, cedido pelo advogado da campanha à reportagem, é possível ouvir:

"Gleidson não quis participar dos últimos debates ocorridos na televisão. Tecle 1, se você acha essa atitude covarde e antidemocrática. Tecle 2, se você acha que por não ter propostas, teve medo. Tecle 3, se você acha que ele não quis participar do debate por ter medo de ser questionado sobre a dívida de sua família junto à prefeitura".

Conforme o advogado, o uso da suposta pesquisa com finalidade de difamação pode ter sido feito por algum dos candidatos que concorrem ao Executivo municipal. Segundo ele, o caso foi representado pelo MP à Polícia Federal, que investigará a denúncia.

"Gleidson ficou indignado, porque é um absurdo. Estamos fazendo uma campanha limpa, a mais barata da história de Divinópolis, sem uso de fundo eleitoral. Estamos fazendo tudo da forma mais limpa e o pessoal jogando sujo", disse Oliveira.

Em pesquisa de intenção de voto estimulada, feita pelo Ibope, Gleidson Azevedo aparece com 23%, contra 19% do segundo colocado, Fabiano Tolentino (Cidadania). O mesmo estudo pontuou Azevedo com 30% dos votos válidos e Tolentino com 25%.