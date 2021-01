Os estudantes que apresentaram sintomas ou tiveram diagnóstico positivo para a Covid-19 ou outras doenças infectocontagiosas, na véspera ou no primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), terão que apresentar, ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), laudos médicos. O prazo será de 25 e 29 de janeiro. A primeira etapa dos testes foi realizada neste domingo (17).

Primeiro dia de provas do Enem 2020 foi realizado neste domingo (17)

Os pedidos deverão ser submetidos por meio da Página do Participante. Os alunos que tiverem a solicitação deferida irão fazer as provas em 23 e 24 de fevereiro.

Para o requerimento, o candidato deverá enviar documento legível que comprove a enfermidade, constando nome completo do inscrito, o diagnóstico com a descrição da condição, o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10), além da assinatura e da identificação do profissional competente, com o respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente, assim como a data do atendimento.

O documento deve ser anexado em formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2 MB.

Além da Covid-19, o Inep considera enfermidades infectocontagiosas, para fins de solicitação da reaplicação, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, Influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela.

O resultado do pedido também será disponibilizado na Página do Participante.

