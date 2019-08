Estudantes que ainda buscam vaga no ensino superior neste ano ganharam mais tempo para pleitear uma chance por meio do Programa Universidade Para Todos (ProUni). O prazo de inscrição para bolsas remanescentes, que seria encerrado nesta sexta-feira (16(, foi estendido até a próxima segunda-feira (19), conforme o Ministério da Educação (MEC).

O adiamento foi necessário por conta de ataques, promovidos por hackers, aos sites do programa e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Nesta semana, quem tentou acessar os endereços eletrônicos para inserir os dados pessoais e do curso desejado não conseguiu confirmar as informações. O sistema ficou instável, atualizando-se de forma rotineira ou até mesmo voltando para o portal geral do MEC.

As vagas ofertadas são as que sobraram do processo seletivo realizado no início do ano. Em Minas, cerca de 19 mil bolsas – 7 mil delas integrais – estavam disponíveis no primeiro semestre. O governo federal, no entanto, não informou quantas são remanescentes ou foram disponibilizadas para este novo ciclo.

Oportunidade

O ProUni é uma alternativa aos estudantes que não têm como arcar com os custos de uma graduação em faculdades particulares. Matriculada no 5º período de Jornalismo das Faculdades Promove, em Belo Horizonte, Natália Santos, de 22 anos, sabe bem a importância do programa.

A jovem pediu transferência de outra instituição de ensino superior porque não tinha condições de pagar as mensalidades. “Desse jeito, não seria possível prosseguir no curso. Quando ganhei o subsídio, vi que daria para continuar o meu sonho”.

Subsídios

O programa oferece bolsas que podem ser de 50% ou do valor total da graduação. O auxílio é válido para pessoas que ainda não se matricularam em uma universidade ou que já estejam estudando, mas precisam dos descontos. Nesse último caso, o prazo de inscrição é maior, termina em 30 de setembro.

As bolsas integrais são destinadas a candidatos que tenham renda de até um salário mínimo e meio por pessoa, na família. Já as parciais, para quem tem renda de até três salários mínimos.

As inscrições vão até as 23h59 de segunda-feira e devem ser feitas no site prouni.mec.gov.br.