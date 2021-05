O músico e integrante do grupo Br'OZ, Jhean Marcell, de 39 anos, precisou ser intubado após complicações em decorrência da Covid-19. Ele está internado desde a última quinta-feira (20) no Hospital Santa Clara, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

No sábado (22), o vocalista foi encaminhado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para receber cuidados especiais. Nessa segunda (24), porém, o quadro se agravou e ele foi intubado após um desconforto respiratório.

De acordo com informações divulgadas pela família, Jhean está se recuperando da Covid. “Segundo a equipe médica, os músculos dele não estavam respondendo, mesmo com a ajuda de oxigenação ao nível máximo”, diz um post em uma rede social do cantor.

Na publicação, a esposa de Jhean, Bruna Barcelos, agradeceu o cuidado médico e disse que o cantor “tem tudo para sair dessa”. Uma corrente de oração está sendo convocada pelas redes sociais.

