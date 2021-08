O cantor Sergio Reis, de 81 anos, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com quadro de infecção na próstata, conhecida como prostatite. A informação foi confirmada pelo apresentador Geraldo Luís, amigo pessoal do compositor paulistano, via redes sociais.

“Vim visitar no hospital meu amigo querido @serjaooficial. Ele está melhor e ao lado de sua amada Ângela. Precisou ser internado ontem, em breve em casa se Deus quiser”, escreveu Geraldo.

A reportagem entrou em contato com a unidade hospitalar sobre o estado de saúde do cantor e aguarda retorno.

O sertanejo ganhou holofotes nos últimos dias após ser alvo uma operação da Polícia Federal em inquérito que investiga ameaças à democracia e promoção de atitudes violentas contra autoridades.

