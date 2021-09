O cantor sertanejo Giovanne Salles, de 30 anos, foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (27) em Belo Horizonte. Ele estava dentro de um carro, parado em uma via do bairro Jardinópolis, região Oeste da capital. Ele faria 30 anos hoje.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por testemunhas, que afirmaram ter visto uma pessoa desacordada dentro do veículo. Quando os policiais chegaram ao local, o músico tinha sangue saindo pelo nariz e boca. O óbito foi confirmado por socorristas do Samu.

A perícia e o rabecão foram chamados. Médicos legistas constataram que não havia sinais de violência no corpo do artista. Dentro do sapato do rapaz, haviam três pinos de cocaína.

Os instrumentos de Giovanne, que estavam dentro do automóvel, foram entregues ao irmão. A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Polícia do Barreiro.

A assessoria do artista fez um post nas as redes sociais confirmando a morte. “Estamos inconsoláveis com essa perda repentina. Agradecemos muito o carinho e a força de todos”.

