Assaltantes explodiram os caixas eletrônicos de quatro bancos, durante a madrugada de quinta-feira (9), na cidade de Carandaí, na região do Campo das Vertentes, levando pânico aos moradores.

Barulho de explosões e tiros foram ouvidos em vários pontos da cidade, numa ação que deixou as agências de Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Itaú bastante danificadas. Até o momento, não foram encontrados os autores do crime.

A Polícia Militar foi alertada do assalto por volta de 2 horas, quando uma funcionária de monitoramento do Bradesco avisou que as câmeras da agência, na Rua Cônego Costa, no Centro, tinham parado de funcionar, assim como os alarmes.

De acordo com a guarnição, policiais ouviram várias explosões e tiros no caminho para o local da ocorrência e solicitaram reforços. Mas os bandidos já tinham escapado, levando uma quantidade em dinheiro ainda não divulgada.

As câmeras mostraram sete homens armados e encapuzados em ação nas agências. Residência ao lado do Banco do Brasil também teria sido danificada pelas explosões.

Agentes da Polícia Militar e Civil de Carandaí e cidades vizinhas fazem o rastreamento dos criminosos.