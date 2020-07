Assaltantes explodiram os caixas eletrônicos de quatro agências bancárias na madrugada desta quinta-feira (9), na cidade de Carandaí, na região do Campo das Vertentes, levando pânico aos moradores.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que ouviram barulho de explosões e tiros em vários pontos da cidade, numa ação que deixou as agências de Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e Itaú danificadas.

Foi montada uma força-tarefa entre policiais militares e civis de Carandaí e cidades vizinhas para fazer o rastreamento dos suspeitos, que até o momento, não foram encontrados. O valor levado não foi informado.

Ataques

Segundo a PM, os ataques começaram por volta de 2 horas, quando uma funcionária de monitoramento do Bradesco avisou que as câmeras da agência, na rua Cônego Costa, no Centro, tinham parado de funcionar, assim como os alarmes.

Uma guarnição foi deslocada e, no caminho até o local, policiais ouviram várias explosões e tiros, quando solicitaram reforços. Entretanto, quando chegaram, os suspeitos já tinham fugido.

Na análise das imagens de câmeras de segurança, a PM disse que sete homens armados e encapuzados atacaram as agências.

