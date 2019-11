Vinte e duas pessoas ficaram feridas depois que um ônibus capotou na rodovia MG-238, em Santana de Pirapama, na região Central de Minas, na manhã desta quarta-feira (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, há informações de que algumas pessoas estão feridas com gravidade e quatro helicópteros, da corporação e da Polícia Civil, foram enviados ao local do acidente para atender às vítimas.

O acidente aconteceu no km 28 da rodovia, no povoado de Santa Bárbara. Há informações preliminares de que o ônibus era ocupado por trabalhadores, que haviam saído de Baldim. As vítimas estão sendo encaminhadas a hospitais de Pirapama e Sete Lagoas.

Aguarde mais informações