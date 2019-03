O forte temporal que atingiu a Grande BH na madrugada desta quinta-feira (21) provocou diversos transtornos. O caso mais grave aconteceu em Contagem, onde uma carga d'água invadiu um condomínio, alagou pelo menos sete apartamentos e arrastou 31 carros. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém se feriu na ocorrência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por causa do volume de precipitação, um grande acúmulo de água ficou represada próximo de uma empresa. O muro do estabelecimento não suportou a pressão, rompeu e, então, formou-se a carga d'água. O aguaceiro desceu com força e arrastou todos os veículos que estavam na garagem do condomínio Feliz Morada, que fica na avenida Régulos, no bairro Jardim Riacho das Pedras.

Depois, a carga d'-água ainda invadiu os sete apartamentos que ficam no primeiro andar do prédio. Há relatos de que água subiu cerca de um dentro de algumas casas. Conforme os bombeiros, os moradores do local chegaram a ficar ilhados. A corporação foi acionada e conseguiu resgatar as vítimas e os animais de estimação.

A cena depois que a água baixou foi de destruição. Os carros ficaram amontoados uns sobre os outros. Dentro das casas, mais estragados. A Defesa Civil da cidade ainda não se manifestou sobre a ocorrência, mas técnicos do órgão estão no local para fazer vistoria.

Quadra ao lado do prédio também foi danificada pelo grande volume de água

Danos

Em Belo Horizonte, segundo a Coordenadoria de Defesa Civil, o córrego Ferrugem transbordou e, por isso, um trecho da avenida Tereza Cristina teve que ser interditado. A corporação informou que monitorava o córrego e nenhum dano foi causado. Além deste local, equipes da Defesa Civil também monitoraram a situação dos córregos Vilarinho, em Venda Nova, Sarandi e Ressaca, na Pampulha. Contudo, não houve necessidade de intervenção nas vias.

Até esta quinta, a corporação atendeu em BH 484 ocorrências relativas a chuva no mês de março.

Previsão

E a previsão para os próximos dias é de mais chuva. Nesta quinta, o céu ficará nublado com pancadas de chuva fortes. A tempestade será acompanhada de raios e rajadas de vento. A mínima registrada na capital foi de 18ºC e a máxima não deve ultrapassar os 25ºC.

