Uma carreta com 300 mil de maços de cigarros contrabandeados foi apreendia pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta quarta-feira (17), na BR-040, em Sete Lagoas, na Região Central do Estado. A carga está avaliada em mais de R$ 1 milhão.

Durante fiscalização, após retirar a lona que cobria a carga, os agentes descobriram que que a carreta estava carregada com caixas de cigarros paraguaios, totalizando cerca de 300 mil maços contrabandeados.

Segundo a polícia, o motorista, de 34 anos, é do Rio Grande do Sul, e teria trocado as placas de identificação do veículo. Ele foi preso por suspeita de contrabando e adulteração, e encaminhado para a delegacia da Polícia Federal em Belo Horizonte.