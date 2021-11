Um homem foragido da Justiça foi preso e carga de drogas avaliada em mais de R$4 milhões foi apreendida em Caxambu, no Sul de Minas, na madrugada do último domingo (28). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga de entorpecentes foi encontrada em uma caminhonete roubada.

A apreensão aconteceu no km 302 da BR-267. Agentes da PRF deram ordem de parada ao veículo, mas ela não foi obedecida. Com isso, os policiais seguiram a caminhonete, que executou manobras arriscadas e em alta velocidade. Ao parar o veículo numa estrada vicinal, o motorista tentou fugir correndo, mas foi alcançado e preso.

Dentro da caminhonete foram encontrados cerca de 1,3 tonelada de maconha e 10 kg de pasta-base de cocaína. De acordo com a PRF, a carga saiu do Paraná e seguia em direção ao interior do estado do Rio de Janeiro.

A ocorrência foi finalizada na Delagacia de Polícia de São Lourenço, no Sul do Estado.

Leia mais:

Máfia Azul é banida de estádios; medida foi tomada após ônibus com atleticanos ser atacado

Defesa Civil de BH emite alerta de chuva de granizo