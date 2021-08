Uma quadrilha suspeita de roubar carga de cigarros avaliada em R$ 7 milhões foi desarticulada nesta sexta-feira (20) pela Polícia Civil em Pirapora, no Norte de Minas Gerais. Na operação, quatro homens, de 23 a 41 anos, foram presos em flagrante. Um adolecente e veículos foram apreendidos. Toda a mercadoria foi recuperada.

Segundo a Polícia Civil, a apuração identificou que três caminhões, que seguiam por comboio, do Triângulo Mineiro ao Nordeste do Brasil, teriam sido interceptados pelos ladrões. O grupo rendeu os motoristas e os mantiveram reféns em uma zona rural, às margens da rodovia BR-365.

O delegado João Prata relatou que a detenção foi de apenas uma parte da quadrilha, que atua na região com o roubo de cargas de alto valor. “Agora, as investigações continuam para a prisão do restante do grupo”, afirmou.

Os quatro homens levados para a cadeia já tinham passagens pela polícia por diversos crimes e podem responder por associação criminosa, roubo qualificado, corrupção de menor, adulteração de veículo e cárcere privado.

