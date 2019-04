O processo seletivo para a vaga de diretor técnico da Prodemge está em andamento. Como parte da mudança de cultura em curso no Governo do Estado, o novo diretor será escolhido por meio do Transforma Minas, o programa de gestão de pessoas por mérito e competência.

O objetivo da companhia é selecionar um profissional com grande experiência, que queira contribuir para o setor público e a sociedade. É importante também que o candidato tenha visão de como usar a TI para criar soluções inovadoras e entregar melhores serviços para o cidadão.

Podem participar da seleção funcionários públicos, profissionais da iniciativa privada ou do terceiro setor que preencham os pré-requisitos e as competências exigidas na função. Essas e outras informações sobre a vaga estão disponíveis no site do programa Transforma Minas e no aplicativo MG App, disponível para Android e, em breve, iOS. Ao fazer a inscrição, o candidato terá que se registrar em uma plataforma. É por meio dela que ele poderá acompanhar todo o processo de seleção, que é individual.

Remuneração e benefícios

Remuneração mensal: R$ 22.000,00

Licença remunerada anual de 30 dias e gratificação anual.

Vale-refeição ou vale-alimentação no valor total de R$ 770,00 por mês.

Vale-transporte.

Plano de saúde com coparticipação.

Plano de Previdência Privada.

40 horas semanais com flexibilidade de entrada, saída e almoço.

O horário diário deve ser cumprido preferencialmente entre às 08h e 19h.

Dedicação exclusiva.

O mandato dos membros da Diretoria é de 2 anos, sendo permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas.

Serviço

Processo seletivo para diretor técnico da Prodemge

Data: até 22/4

Inscrições: site Transforma Minas ou aplicativo MG App

* Com Agência Minas

