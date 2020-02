A quatro semanas do Carnaval 2020, os blocos de rua tomam conta de diversos bairros de BH com os tradicionais e animados ensaios. Neste domingo (2), os batuques continuam a todo vapor, com pelo menos 33 blocos espalhados pela capital treinando para a festa momesca.

Volta Belchior, Funk You, Me Beija Que Sou Pagodeiro, Beiço do Wando, Bartucada, Baianas Ozadas, Havayanas Usadas e Chama o Síndico são alguns dos ensaios confirmados. Porém, devido às chuvas que castigam a capital, os eventos podem ser cancelados sem aviso prévio.

A programação conta com ensaios gratuitos e pagos para ajudar nos custos dos blocos para a folia. Além disso, em solidariedade às vítimas das chuvas, alguns blocos irão arrecadar alimentos ou materiais de higiene pessoal para doação.

Confira os blocos que ensaiam neste domingo na capital:

Esquina

Gratuito

Déjà-Vu 22 (R. Sapucaí, 499 - Floresta)

9h30



Faraó

Gratuito

A Fábrica (Av. Tereza Cristina, 295 - Prado)

10h

Volta, Belchior

Ingressos por R$ 5

Mercedes Bar (R. Tomé de Souza, 999 - Savassi)

10h

Morreu Bahia

Gratuito

Rua Lima Duarte - Carlos Prates

10h

Seu Vizinho

Gratuito

Praça de Esportes do Cafezal

10h

Garota Eu Vou pro Califórnia

Gratuito

Av. Avaí, 700 - Vila Califórnia

11h

Andacunfé

Gratuito

Rua Castelo Novo, 6

11h

Truck do Desejo

Gratuito

Armazém do Campo (Av. Augusto de Lima, 2136 - Barro Preto)

11h

Alalaor

Gratuito

Red Espetos (R. Estância, 114 - Nova Vista)

12h

Do Seu Bento a Dona Lúcia

Gratuito

Praça Arcangelo Maletta - Santa Lúcia

12h

Bateria Majestosa + Cefet com Banana

Gratuito

Quadra do Cidade Jardim

12h

Sem Manicômios e Sem Prisões

Gratuito

Praça Duque de Caxias - Santa Tereza

12h

Funk You, Filhos da PUC e Banda do Marcão

Ingressos por R$ 20 no link

Giro (R. Francisco Soucasseaux, 54 - Lagoinha)

13h às 21h

Os Batera

Gratuito

Av. Waldomiro Lobo, 522 - Eliópolis

13h



Atenção Creezebeck

Gratuito

Rua Jacutinga, 560 - Padre Eustáquio

13h30

Lavô, tá novo

Gratuito

Back To Black (Av. do Contorno, 2170 - Floresta)

13h30



Chega o Rei

Gratuito

Mercado Cultural 145 (Rua Frei Conceição Veloso, 145 - Alto dos Pinheiros)

14h

Fúnebre

Ingressos a R$ 5

Granfinos (Av. Brasil, 326 - Santa Efigênia)

14h

Me Beija Que Sou Pagodeiro

Ingressos a R$ 10

Baticum Tendinha Cultural (R. Itararé, 566 - Concórdia)

14h

Beiço do Wando

Ingressos a partir de R$ 15 disponível no link

Quintal do Chalé Food Park (Buritis)

14h às 20h

Bartucada + Baianas Ozadas

Ingressos por R$ 20 disponível no link

Quadra da Bartucada (Av. Dom Pedro II, 3337 - Alto Caiçaras)

14h às 21h

Não Acredito Que Te Beijei

Gratuito

Rua Antônio Teixeira Dias, 2011 - Santa Helena

15h

Domingo Abre-te Sésamo e Pacato Cidadão

Ingressos a partir de R$ 20 disponível no link

Distrital (Rua Opala s/n - Cruzeiro)

15h

Magalhães

Ingressos a R$ 10

Catavento Cultural (Rua Ozanam, 700 - Ipiranga)

15h



Baianas Ozadas

Ingressos a R$ 15

Rust Music Bar (Av. Professor Mário Werneck, 50 - Estoril)

15h



Havayanas Usadas

Ingressos a R$ 10

A Fábrica (Av. Tereza Cristina, 295 - Prado)

15h30



Babadan + Magia Negra

Ingressos a R$ 15

Casa Rosa do Bonfim (Rua José Ildeu Gramiscelli, 301 - Bonfim)

16h



Bloco Duro

Gratuito

Do Ar (Rua Amoroso Costa, 32 - Santa Lúcia)

16h



Abre Que To Passanu

Ingressos a R$ 5

Mito Bar (Rua Pium-Í, 672 - Anchieta)

16h



Da Língua

Ingressos a R$ 5 feminino e R$ 10 masculino

Boteco 31 (R. Alameda dos Rouxinóis, 159 - Cabral - Contagem)

16h



Turu Turu

Gratuito

Déjà-Vu 22 (R. Sapucaí, 499 - Floresta)

17h



Chama o Síndico

Ingressos a R$ 10

Necup (Av. Nossa Sra. de Fátima, 3312 - Prado)

19h



Baião de Rua

Ingressos a R$ 15

Yanã Bar (R. Niquelina, 765 - Santa Efigênia)

20h