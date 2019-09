Ainda faltam quase cinco meses para o Carnaval de 2020, mas os preparativos para a festa mais animada de Belo Horizonte já estão a todo vapor. A prefeitura, por exemplo, divulgou as regras para os blocos de rua que querem auxílio financeiro para desfilar no próximo ano.

O executivo informou que irá desembolsar R$ 850 mil para distribuir entre 102 blocos carnavalescos. Em 2019, 96 grupos receberam o incentivo da Belotur. Mas, como a festa momesca cresce a cada ano na capital mineira, além de beneficiar mais blocos, a prefeitura também aumentou o valor pago para cada um.

Se neste ano a verba variou entre R$ 3 mil e R$ 10 mil. Para 2020 esses valores ficarão entre R$ 3.500 e R$ 12 mil. Conforme edital divulgado pela Belotur, os blocos serão divididos em quatro categorias, sendo que os 33 classificados na "A" vão receber o valor máximo.

Outros 30 da categoria "B" serão beneficiados com R$ 8.500. Mais 25 blocos da categoria "C" terão incentivo de R$ 6 mil. Por fim, 14 da categoria "D" serão contemplados com o valor mínimo, de R$ 3.500.

O dinheiro, segundo prevê o edital, deve ser usado obrigatoriamente para pagar músicos, produtores, técnicos de som, seguranças, sonorização, aluguel de UTI móvel, dentre outros itens de segurança. Todas as regras podem ser consultadas neste link.

As normas foram divulgadas pela PBH, mas as inscrições para concorrer ao benefício serão abertas somente no próximo dia 1º. Os blocos vão ter 15 dias para apresentar à Belotur, que fica na rua da Bahia, número 888, no Centro de BH, todos os dados solicitados.

Em 2020, os desfiles carnavalescos em Belo Horizonte vão durar 23 dias. Eles terão início no dia 8 de fevereiro e se estenderão até o dia 1º de março.

Sucesso

Com 410 blocos de rua, que desfilaram 447 cortejos pela cidade, Belo Horizonte recebeu 4,3 milhões de foliões em 2019, de acordo com a prefeitura. O número representou um aumento de 13% em relação a 2018. Foram 204 mil turistas, 18% a mais que a festa anterior.

Leia mais:

Crimes violentos caem 41% durante o Carnaval de BH em 2019

Carnaval de Belo Horizonte em 2019 recebeu 4,3 milhões de foliões