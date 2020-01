A apenas quatro semanas para o Carnaval 2020, os ensaios dos blocos começam a se itensificar e neste fim de semana vai agitar todas as regiões de BH. São quase 100 ensaios previstos na capital entre esta sexta (31) e domingo (2).

Havaynas Usadas agita o fim de semana dos mineiros

Baianas Ozadas, Beiço do Wando, Asa de Banana, Havaynas Usadas, Alô, Abacaxi são alguns dos ensaios confirmados. Porém, devido às chuvas que castigam a capital, os eventos podem ser cancelados sem aviso prévio.

A programação conta com ensaios gratuitos e pagos para ajudar nos custos dos blocos para a folia momesca. Além disso, em solidariedade às vítimas das chuvas, alguns blocos irão arrecadar alimentos ou materiais de higiene pessoal para doação.

Confira a programação:

Sexta-feira (31)

Garotas Solteiras

Ingressos por R$10,00, ou R$5,00 + uma doação para o Transvest

Av. do Contorno, 1328 - Floresta

18h

Arrasta Bloco de Favela

Gratuito

Rua Esperança, 250 - Vila Antena

19h

Faraó

Gratuito

Granfino's (Av. Brasil, 326 - Santa Efigênia)

19h

Estagiário Brass Band

Gratuito

Praça Floriano Peixoto - Santa Efigênia

19h30

Bloco Asa de Banana + Banda Oi de Gato + Balaio de Bambas

Ingressos gratuitos com doação de água ou alimentos não perecíveis no link

Distrital (Rua Opala s/n - Cruzeiro)

20h

Baião de Rua

Gratuito

Bar Brasil 41 (Av. Brasil, 41 - Santa Efigênia)

​20h

Ensaio Bloco Andacunfé

Gratuito

Garagem Maladeza (Rua Castelo Novo, 6 – Santa Efigênia)

20h30

Ensaio Bloco da Fofoca

Gratuito

Espanta Crise (Av. do Contorno, 1790)

21h

Alcova, Insanidade e Bloco dos Hermanos

Ingressos a partir de R$ 25 disponível no link

Lab (Av. do Contorno, 6342 - Savassi)

22h

Festa: Bloco Turu Turu + Blackstreet Bloco

Ingressos a R$ 15,00

Av. Brasil, 326 - Santa Efigênia

22h

Beiço do Wando

Ingressos gratuitos com doação de materiais de higiene pessoal, disponível no link

GIRO (R. Francisco Soucasseaux, 54 - Lagoinha)

22h

Baianas Ozadas

Ingressos por R$ 40 masculino e R$ 30 feminino

Adega Alambique (R. das Acácias, 549 - Vale do Sereno)

22h

Ensaio Bloco Tira o Queijo

Gratuito

Rua Aarão Reis, próximo à Praça da Estação

23h00

Sábado (1º)

Fofoca

Gratuito

Armázem do Campo (Av. Augusto de Lima, 2136 - Barro Preto)

10h

Rocknejo + Daquele Jeito

Ingressos gratuitos disponível no link

Rua Sergipe, 305 - Funcionários

10h às 20h

Grande Bloco do Encontro

Gratuito

Praça da Saúde - Av. Silva Lobo s/n - Grajaú

10h

Baianas Ozadas

Gratuito (Doação de água mineral, alimento não perecível, materiais de limpeza, materiais de higiene pessoal, colchões, lençóis, travesseiros, cobertores e roupas de cama em bom estado)

A Fábrica (Av. Tereza Cristina, 295 - Prado)

10h às 13h

Tapa de Mina

Ingressos a R$ 5

Av. Contorno, 1328

12h

Asa de Banana

Doação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal

Petisqueira Grill (Rua João Cisenando Costa, 70 - Fonte Grande - Contagem)

13h

Vou Ali e Volto + Putz Grilla

Ingressos a R$ 10

Underground Pub (Av. Itaú, 540 - Dom Cabral)

13h

Carnaflora

Gratuito

Resenha Sport bar (R. José Soares, 135 - Floramar)

13h



Vexame

Gratuito

Praça da Seresta

14h

Tiete da Vevete

Gratuito

Ama Associação Mais Acessível (Av. do Contorno, 2655 - Santa Efigênia)

14h



Sopra que Sara + Estagiários Brass Band

Gratuito

Praça Negrão de Lima - Floresta

14h

Alalaor

Ingressos a R$ 5

NN Music Bar (R. Paraíba, 345 - Funcionários)

14h

Alô, Abacaxi

Ingressos a partir de R$ 10 no link

GIRO (R. Francisco Soucasseaux, 54 - Lagoinha)

14h às 22h

Ziguiriguidum

Gratuito

Av. Afonso Guimarães, 62 - Santa Efigênia

15h

Calixto + Luz de Tieta

Ingressos a R$ 20 disponível no link

Catavento Cultural (R. Ozanam, 700 - Ipiranga)

16h às 22h

Xibiu

Ingressos a R$ 5

Arena 7 ( Av. Heráclito Mourão de Miranda, 907 - Alípio de Melo)

16h30

Lua de Crixtal

Gratuito

Armazém do Campo (Av. Augusto de Lima, 2136 - Barro Preto)

16h30

Afoxé Ilê Odara

Gratuito

Rua São Clemente, 1132

17h

Haja Amor

Gratuito

Armazém do Campo (Av. Augusto de Lima, 2136 - Barro Preto)

18h

Jângalove + Bloco do Silva

Ingressos a partir de R$ 50 disponível no link

Serraria Souza Pinto (Av. Assis Chateaubriand, 889 - Centro)

18h às 4h

Pacato Cidadão + Asa de Banana

Ingressos a R$ 20

Espaço Meet Porcão (Av. Raja Gabáglia, 2671 - São Bento)

20h

Chama o Síndico + Baianas Ozadas

Ingressos a partir de R$ 30 disponível no link

Lab (Av. do Contorno, 6342 - Savassi)

22h

Lavô, tá novo

Ingressos por R$ 10

Yanã Bar (R. Niquelina, 765 - Santa Efigênia)

23h

Domingo (2)

Esquina

Gratuito

Déjà-Vu 22 (R. Sapucaí, 499 - Floresta)

9h30



Faraó

Gratuito

A Fábrica (Av. Tereza Cristina, 295 - Prado)

10h

Volta, Belchior

Ingressos por R$ 5

Mercedes Bar (R. Tomé de Souza, 999 - Savassi)

10h

Morreu Bahia

Gratuito

Rua Lima Duarte - Carlos Prates

10h

Seu Vizinho

Gratuito

Praça de Esportes do Cafezal

10h

Garota Eu Vou para Califórnia

Gratuito

Av. Avaí, 700 - Vila Califórnia

11h

Andacunfé

Gratuito

Rua Castelo Novo, 6

11h

Truck do Desejo

Gratuito

Armazém do Campo (Av. Augusto de Lima, 2136 - Barro Preto)

11h

Alalaor

Gratuito

Red Espetos (R. Estância, 114 - Nova Vista)

12h

Do Seu Bento a Dona Lúcia

Gratuito

Praça Arcangelo Maletta - Santa Lúcia

12h

Bateria Majestosa + Cefet com Banana

Gratuito

Quadra do Cidade Jardim

12h

Sem Manicômios e Sem Prisões

Gratuito

Praça Duque de Caxias - Santa Tereza

12h

Funk You, Filhos da PUC e Banda do Marcão

Ingressos por R$ 20 no link

Giro (R. Francisco Soucasseaux, 54 - Lagoinha)

13h às 21h

Os Batera

Gratuito

Av. Waldomiro Lobo, 522 - Eliópolis

13h



Atenção Creezebeck

Gratuito

Rua Jacutinga, 560 - Padre Eustáquio

13h30

Lavô, tá novo

Gratuito

Back To Black (Av. do Contorno, 2170 - Floresta)

13h30



Chega o Rei

Gratuito

Mercado Cultural 145 (Rua Frei Conceição Veloso, 145 - Alto dos Pinheiros)

14h

Fúnebre

Ingressos a R$ 5

Granfinos (Av. Brasil, 326 - Santa Efigênia)

14h

Me Beija Que Sou Pagodeiro

Ingressos a R$ 10

Baticum Tendinha Cultural (R. Itararé, 566 - Concórdia)

14h

Beiço do Wando

Ingressos a partir de R$ 15 disponível no link

Quintal do Chalé Food Park (Buritis)

14h às 20h

Bartucada + Baianas Ozadas

Ingressos por R$ 20 disponível no link

Quadra da Bartucada (Av. Dom Pedro II, 3337 - Alto Caiçaras)

14h às 21h

Não Acredito Que Te Beijei

Gratuito

Rua Antônio Teixeira Dias, 2011 - Santa Helena

15h

Domingo Abre-te Sésamo e Pacato Cidadão

Ingressos a partir de R$ 20 disponível no link

Distrital (Rua Opala s/n - Cruzeiro)

15h

Magalhães

Ingressos a R$ 10

Catavento Cultural (Rua Ozanam, 700 - Ipiranga)

15h



Baianas Ozadas

Ingressos a R$ 15

Rust Music Bar (Av. Professor Mário Werneck, 50 - Estoril)

15h



Havayanas Usadas

Ingressos a R$ 10

A Fábrica (Av. Tereza Cristina, 295 - Prado)

15h30



Babadan + Magia Negra

Ingressos a R$ 15

Casa Rosa do Bonfim (Rua José Ildeu Gramiscelli, 301 - Bonfim)

16h



Bloco Duro

Gratuito

Do Ar (Rua Amoroso Costa, 32 - Santa Lúcia)

16h



Abre Que To Passanu

Ingressos a R$ 5

Mito Bar (Rua Pium-Í, 672 - Anchieta)

16h



Da Língua

Ingressos a R$ 5 feminino e R$ 10 masculino

Boteco 31 (R. Alameda dos Rouxinóis, 159 - Cabral - Contagem)

16h



Turu Turu

Gratuito

Déjà-Vu 22 (R. Sapucaí, 499 - Floresta)

17h



Chama o Síndico

Ingressos a R$ 10

Necup (Av. Nossa Sra. de Fátima, 3312 - Prado)

19h



Baião de Rua

Ingressos a R$ 15

Yanã Bar (R. Niquelina, 765 - Santa Efigênia)

20h

