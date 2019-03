Cerca de 45 mil pessoas estiveram, por dia, no Carnaval deste ano em Ouro Preto, na região Central do Estado, durante o período de 6 dias de folia. O dado é da Polícia Militar e foi divulgado pela prefeitura.

De acordo com Felipe Guerra, secretário municipal de Turismo, o resultado é o maior nos últimos cinco anos. Além disso, segundo ele, a festa de 2019 foi a maior da história em número de público nos 10 distritos próximos, como Cachoeira do Campo e Lavras Novas. "Nós conseguimos criar um produto cultural e, principalmente, um produto turístico muito forte, que resultou no aumento do número de público", afirmou.

Ao que os números indicam, a retirada de moradores que viviam perto de barragens localizadas em Ouro Preto e em Nova Lima, na Grande BH, por risco de rompimento de barragem de mineração da Vale, não afetou a ocupação durante a folia.

