Devido à pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, decretou o adiamento do Carnaval. O feriado, sem festa ou qualquer tipo de comemoração, será na próxima semana. Com isso, o funcionamento de alguns serviços, como o restaurante popular, foram alterados entre segunda (5) e quarta-feira (7) na cidade.

É o caso dos prédios ligados à administração municipal, dentre eles o Centro Administrativo João Paulo II, que estarão fechados nos três dias. O mesmo ocorre nas sedes do Instituto de Previdência Social do Município de Betim (Ipremb), dos Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt) e nas dez gerências regionais da cidade.

Veja outros serviços, conforme informações da prefeitura:

- Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBS's) estarão abertas para atendimento e para vacinação, das 8h às 17h, com funcionamento em escala mínima, nos três dias do feriado ( 5, 6 e 7 de julho).

As Unidades de Urgência e Emergência (UPA's), Samu, Hospital Público Regional de Betim (HPRB) e Maternidade Pública de Betim seguem com atendimento de urgência e emergência normal, 24 horas, durante todo o período.

Os centros de referência (de Especialidades Divino Braga, de Reabilitação Anderson Gomes de Freitas, de Referência em Saúde do Trabalhador/Cerest), o Serviço de Prevenção e Assistência a Doenças Infecciosas (Sepadi) e o serviço de raio-X eletivo estarão fechados nos dias 5, 6 e 7 de julho.

Os Centros de Referência em Saúde Mental (Cersam) e o Caps-AD funcionam para atendimentos de urgência e emergência, durante os três dias do recesso de carnaval.

O Centro de Convivência Estação dos Sonhos também estará fechado nos três dias.

- Educação

A Secretaria Municipal da Educação (Semed) não funcionará nos dias nos dias 5, 6 e 7 de julho. O atendimento será retomado na quinta-feira (8).

- Guarda Municipal

Atuará normalmente, com patrulhamento e plantão 24h. O órgão pode ser acionado pelo telefone 153.

- Defesa Civil

Mantém o plantão durante todo o feriado. As equipes podem ser acionadas pelo telefone 199.

- Secretaria de Assistência Social

A Semas não funcionará nos dias nos dias 5, 6 e 7 de julho. O atendimento será retomado na quinta-feira (8).

- Restaurante Popular

As duas unidades estarão fechadas nos dias 5, 6 e 7 de julho. O funcionamento será retomado na quinta-feira (8).

Restaurante Popular Centro. Endereço: rua Pará de Minas, 168, Centro. Horário de funcionamento: das 10h30 às 15h. Informações: 3532-1598

Restaurante Popular Teresópolis. Endereço: rua Duque de Caxias, 474, Jardim Teresópolis. Horário de funcionamento: das 10h30 às 15h. Informações: 3591-8012

- Mercado Central de Betim

Na segunda-feira (5), o mercado funcionará com o horário normal, de 7h30 às 18h . Na terça (6), estará aberto das 7h30 às 12h. Na quarta (7) o horário de funcionamento é das 7h30 às 18h.

- Parque Natural Municipal Felisberto Neves

O parque estará aberto todos os dias, das 8h às 19h.

- Transporte Público

Os horários podem ser acessados pelo aplicativo ClicaBus e pelo site da prefeitura.

Segunda-feira (5) - horário de dia útil

Terça-feira (6) - horário de dia útil

Quarta-feira (7) - horário de dia útil

- Limpeza urbana

A coleta de lixo residencial funcionará normalmente nos dias 05, 06 e 07 de julho.

