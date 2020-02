O Carnaval também é para a criançada! Na manhã deste domingo (23) acontece o Carnavalzinho 2020, promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte no Parque Municipal. A proposta é resgatar os carnavais infantis com marchinhas e fantasias. A folia é de graça e vai ser realizada entre 9h e 13h30.

O Carnavalzinho 2020 terá apresentação do brincante Mestre Amâncio com atividades lúdicas e brincadeiras ao vivo com as crianças.

O evento terá ainda a apresentação dos blocos carnavalescos “Pé Di Chinelo”, do bairro Padre Eustáquio; “Chama que Vem”, que foi criado no bairro São Bernardo, além do “Kizomba”, formado por jovens moradoras do Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango. Os três blocos se apresentam no palco, direcionando seus repertórios para canções mais lúdicas do universo infantil. Ao final das apresentações, os três blocos e o público presente puxam um cortejo pelo Parque.

Também haverá uma ação da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC), por meio do Teatro Mobs, chamada “Carnaval da Proteção de Crianças e Adolescentes”. Agentes fantasiados com pernas de pau vão divertir as crianças e conscientizar o público adulto no combate ao uso de álcool e outras drogas, abuso e exploração sexual e trabalho infantil.

Carnavalzinho 2020

Dia 23 de fevereiro | domingo | das 9h às 13h30

Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Avenida Afonso Pena, S/N – Centro)

Entrada Gratuita

Confira outras opções para a criançada neste domingo:

Bloco Xibiuzinho

Bloco infantil organizado pelo Xibiu

Local: Rua dos Economistas, Praça do Coreto - Alípio de Melo

Horário: 9h

Bloco duBem

A programação inclui contação de histórias, show, DJ, oficinas e apresentação do Circo Irmãos Simões, o mais antigo de Minas Gerais.

Local: Parque Ecológico e Cultural Marcos Mazzoni (rua Deputado Bernardino Sena Figueiredo, 1022 - bairro Cidade Nova)

Horário: 11h

Na segunda-feira (24/02):

Bloco Kids Mães em Movimento

Objetivo do bloco é levar qualidade de vida às mamães

Local: Avenida Guarapari, 1301 - bairro Santa Amélia

Horário: 10h

Criança Fantástica

Bloco de Carnaval direcionado ao público infantil e toda família

Local: Praça Padre Lage - Heliópolis

Horário: 14h

Os Baianinhas

O bloco do coração de BH, que traz a baianidade para agitar a folia da capital mineira, com o tema "Realce - quanto mais ozadia melhor", uma homenagem ao cantor e compositor Gilberto Gil.

Local: Avenida Afonso Pena - Centro (próximo à Igreja São José)

Horário: 9h