Um comerciante foi preso por interceptação de carga de carne roubada e por furto de energia elétrica em Ribeirão das Neves, na Grande BH, nessa segunda-feira (6). O material, que estava acondicionado de maneira imprópria para a venda e o consumo, foi encontrado pela Polícia Militar após denúncia anônima.

De acordo com a PM, a grande quantidade de carne suína havia sido roubada do caminhão de um frigoríco na Vila das Flores, em Betim, na mesma região, por volta das 4h50 do mesmo dia. O homem preso seria o comprador e revenderia em seu comércio, no bairro Monte Verde, em Ribeirão das Neves.

Os militares chegaram até o suspeito, de 53 anos, após denúncia popular. No momento da abordagem, o homem estava no alto de uma escada fazendo intervenções no poste de energia elétrica. À PM, ele afirmou que estava religando o fornecimento de luz da loja e disse que o local está desativado.

Os agentes pediram que o empreendimento fosse aberto, mas o homem se negou, afirmando não ser o proprietário nem ter as chaves. A partir de um vão da porta do comércio, os policiais conseguiram verificar a existência de diversas carcaças de porco, amontoadas no chão e sem refrigeração.

O homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves. A Vigilância Sanitária compareceu ao local e atestou a inadequabilidade da carne. O reclamante do roubo também esteve no endereço citado.