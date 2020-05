Uma carreata de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi realizada, na manhã deste domingo (17), no Centro de Belo Horizonte.

De acordo com a BHTrans, os veículos saíram da Praça do Papa, no bairro Belvedere, na região Centro-Sul de BH, por volta das 10h30, e seguiram até a avenida Afonso Pena, com faixas afixadas nas latarias e buzinaços.

Segundo a empresa, a Guarda Municipal e a Polícia Militar monitoraram o ato. Não há informações sobre a quantidade de veículos.