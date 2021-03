O sétimo lote com 303,6 mil doses de vacina contra a Covid-19 chegaram na noite desta terça-feira (9) no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Os imunizantes são da CoronaVac, produzidos pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

Os imunizantes serão destinados às pessoas com idade entre 75 e 79 anos. Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, 57.151 doses serão destinadas para atender 13% deste grupo. Outras 80.693 serão destinadas a 30% dos idosos de 80 a 84 anos e, por fim, 6.695 para atender 1,5% dos trabalhadores de saúde.

O carregamento chegou às 19h30 e do aeroporto seguem, sob escolta da Polícia Federal, para a Central Estadual da Rede de Frio, de onde serão distribuídas, a partir de quinta-feira (11), às Superintendências Regionais de Saúde (SRSs) e aos municípios mineiros.

Até esta terça-feira, 700.179 mineiros receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que corresponde a 3,28% da população.

Outras 332.270 pessoas foram imunizadas com duas doses, o equivalente a 1,56% da população do estado.