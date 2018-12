Uma carreta bateu numa mureta e em um poste do Anel Rodoviário no início da manhã desta segunda-feira (24), na altura do bairro Universitário, na Região da Pampulha, e complicou o trânsito na região. O acidente aconteceu no sentido Vitória e gerou retenção em todas as pistas, pois houve derramamento de óleo nos dois sentidos. Um dos três ocupantes do veículo ficou levemente ferido.

Chovia no momento e o motorista do caminhão afirmou à Polícia Militar que perdeu a direção do veículo. Bombeiros tiveram de jogar serragem em toda a região onde houve vazamento do óleo.

Houve acidentes também no sentido contrário do Anel Rodoviário por causa dos pedaços da mureta de proteção que se soltaram na pista. Um veículo ficou com o pneu furado e outro quase capotou.