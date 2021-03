O motorista de uma carreta perdeu o controle e bateu na mureta de proteção do Anel Rodoviário, altura do bairro Madre Gertrudes, na região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (9). O acidente ocorreu no sentido Rio de Janeiro.

Com o impacto da batida, a tela de proteção da pista se soltou e atingiu um veículo que seguia na pista contrária, no sentido Vitória, segundo informações repassadas pela Via 040, empresa que administra a rodovia. O condutor da carreta ficou ferido e foi socorrido por tpessoas que passavam pelo local. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O trânsito precisou ser interditado em uma faixa de cada sentido, mas já foi liberado e flui normalmente no momento.

