O motorista de um caminhão morreu após um grave acidente nesse domingo (1º) em Bambuí, no Centro-Oeste de Minas. Uma mulher que também seguia no veículo foi levada de helicóptero, politraumatizada, para atendimento-médico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão bitrem seguia pela BR-354 quando, aparentemente, o motorista perdeu o controle da direção e caiu em uma ribanceira, às margens da pista, na altura do km 383, próximo à cidade de Campos Altos.

O atendimento às vítimas foi feito, inicialmente, por uma equipe de capitães do Corpo de Bombeiros que passava pela estrada no momento do acidente. Os militares estavam a caminho de Belo Horizonte, cidade onde fariam um curso na manhã desta segunda-feira (2).

Segundo a corporação, foi necessário desencarcerar as vítimas presas às ferragens. O homem, que não teve a idade divulgada, teve o óbito atestado no local pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

Já a passageira do caminhão, também não-identificada, foi levada pelo helicóptero dos bombeiros até o Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis, com politraumatismo. A reportagem tentou contato com o hospital, mas não obteve informações sobre o estado de saúde da mulher.

Devido ao acidente, o trânsito ficou interrompido nos dois sentidos na região.