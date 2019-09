Um homem de 29 anos ficou preso às ferragens após a carreta que dirigia capotar na BR-251, em Grão Mogol, no Norte de Minas. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (01), no quilômetro 450 da rodovia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram utilizadas ferramentas hidráulicas para expandir parte da estrutura da cabine do veículo e o homem foi retirado consciente. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ofereceu os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao hospital.

Como o cavalo mecânico ficou às margens da via, o trânsito ficou impedido nos dois sentidos de tráfego. No entanto, o tráfego já foi liberado pela Polícia Federal Rodoviária. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

