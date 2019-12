O trânsito na BR-365, em Montes Claros, está interditado nos dois sentidos. Isso porque uma carreta carregada com álcool tombou, na altura do km 15 e ocupava todas as faixas. A informação foi publicada no perfil da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Twitter.

18h15- Em Montes Claros/MG, BR 365, km 15, ocorreu tombamento com veículo transportando produto perigoso, sem vítimas, envolvendo uma carreta, carregada de álcool. Veículo atravessado sobre a pista, trânsito totalmente interditado em ambos os sentidos. pic.twitter.com/YhYe12cUYn — PRF MINAS GERAIS (@PRF191MG) December 25, 2019

Aguarde informações.