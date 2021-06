Uma carreta carregada com madeira tombou no início da manhã desta sexta-feira (18), na altura do quilômetro 535 do Anel Rodoviário, próximo ao acesso à avenida Amazonas, no bairro Madre Gertrudes, região Oeste de Belo Horizonte. Houve interdição total da pista no sentido Vitória. Duas faixas da via foram liberadas às 8h.

Segundo informou a Via 040, empresa que administra o trecho, houve derramamento de carga no local. A interdição ocasionou 3km de congestionamento. Equipes da concessionária retiraram o veículo e carga. Não há vítimas.

A expectativa é de que o trânsito volte a fluir sem lentidão no decorrer da manhã.

