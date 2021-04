Um trecho da BR-040, em Itabirito, na região Central de Minas, foi interditado após o tombamento de uma carreta, ocorrido na manhã desta sexta-feira (23). O acidente ocorreu na altura do KM-588, próximo ao restaurante da Celinha, e fechou a pista no sentido Belo Horizonte. O trânsito segue em mão dupla no sentido Rio de Janeiro, segundo a Via 040, concessionária que administra o trecho.

De acordo com informações repassadas pela empresa, o veículo estava carregado com milho e houve derramamento da carga no local. Por volta das 9h15, a Via 040 registrou lentidão de sete quilômetros no local. Devido ao acidente, o motorista da carreta teve ferimentos leves.

Equipes da concessionária trabalham no trecho para destombamento do veículo e posterior liberação da via.

Leia mais:

Caminhão capota, deixa um morto e interdita parte da MG-30, em Nova Lima; veja vídeo

Defesa Civil isola parte de centro comercial atingido por caminhão no Buritis, em BH; veja vídeo

Muro de arrimo desaba e mata operário em obra no bairro Saudade