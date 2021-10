Uma carreta pegou fogo na manhã deste sábado (2), na rodovia BR-381, na altura de Nova Era, na região Central do estado. Segundo informação do Corpo de Bombeiros não há vítimas.

As causas do incêndio, que acabou avançando para a vegetação na beira da rodovia, ainda são desconhecidas. O fogo teve início no cavalo-mecânico do veículo, que estava carregado de bobinas de aço.

Motoristas que transitavam pela rodovia registraram o momento em que a cabine do caminhão era consumida pelas chamas. Segundo monitoramento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há retenção na rodovia.