Uma carreta que transportava combustível tombou na manhã desta terça-feira (22) na BR-040, em Nova Lima, e interditou totalmente a pista no Km 565, próximo ao acesso a Piedade do Paraopeba e à Lagoa dos Ingleses. Segundo a Via 040, concessionária que administra a rodovia, não há previsão de liberação. Apenas o motorista do caminhão ficou ferido, com uma entorse no pé.

A carreta levava 25 mil litros de gasolina e cinco mil de óleo diesel. Há, ainda, um segundo veículo envolvido, um automóvel que capotou fora da pista. Não há informações sobre o motivo do acidente. No momento, há 6 Km de congestionamento no sentido Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

“Em acidentes com produtos perigosos e com vazamento, o procedimento é a interdição total da pista e em seguida acionamento do Corpo de Bombeiros. O Núcleo de Emergências Ambientais também é acionado. A empresa transportadora é responsável pela remediação do acidente, já que possui licenças ambientais e seguro para essa atividade”, disse a concessionária em nota.



Segundo o Corpo de Bombeiros, viaturas foram deslocadas para o atendimento das vítimas. Os militares também vão realizar os procedimentos necessários para evitar fogo e explosões no local.

