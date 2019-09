Um motorista ficou ferido no início da tarde desta segunda-feira (2) após a carreta carregada de álcool que conduzia tombar e se incendiar na avenida Eduardo Brandão, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um vídeo feito por uma pessoas que passava pelo local e foi surpreendido pelo acidente mostra o combustível descendo a canaleta da via enquanto era tomado quase que simultaneamente pelo fogo.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, algumas explosões foram registradas no local e o fogo inclusive se alastrou para a mata próxima ao local. O condutor do veículo de carga, que ficou preso na cabine, foi retirado por moradores com muitas queimaduras e levado para o Hospital São Judas Tadeu. A corporação não tinha detalhes sobre a vítima.

A carreta, que transportava 25 mil litros de álcool, foi completamente destruída pelas chamas. Ao todo, sete viaturas dos bombeiros se deslocaram para o local e atuaram no controle às chamas, que foram contidas com uso de uma espuma específica para diminuir o risco de incêndio com combustíveis.

Duas viaturas da Polícia Militar (PM) e uma da Polícia Civil (PC) também estiveram na avenida para dar apoio aos bombeiros. Ainda conforme a corporação, um representante da empresa responsável pela carga já está no local do acidente para fazer a retirada do veículo.

