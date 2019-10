O tombamento de uma carreta bitrem com 44 mil litros de álcool anidro (etanol) interdita a BR-262, na altura do km 631, em Ibiá, no Triângulo Mineiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta das 10h30 da manhã desta quarta-feira (2). Os dois sentidos da via foram interditados, porque o produto, que é inflamável, escorreu pela pista. O veículo está tombado no acostamento.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e funcionários da concessionária Triunfo estão no local. A empresa responsável pela carga também foi acionada para fazer o transbordo.

Os bombeiros trabalham no resfriamento e prevenção de explosões com o uso de espuma, que está sendo aplicada por dois caminhões. Há um grande congestionamento no trecho, que deverá ficar interditado até as 16h.

Segundo a PRF, ninguém ficou ferido.



Acidente na BR-381



Mais cedo, uma pessoa ficou gravemente ferida em um acidente no Km 350, da BR-381, na altura de João Monlevade, na região Central do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houve interdição de pista e o trânsito flui normalmente na manhã desta terça.



