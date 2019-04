Uma carreta com defeito mecânico fechou o trânsito no Anel Rodoviário, na altura do bairro Olhos D’Água, na região do Barreiro, na noite desta segunda-feira (22).

O veículo pesado ficou em "L" no km 542 da BR-356, no sentido Vitória, e o trânsito precisou ser interditado. Houve congestionamento de 7 km no sentido Vitória e 3 km no sentido Rio de Janeiro.

A Via 040, concessionária que administra este trecho da rodovia, fez remoção do veículo e o trânsito começou a se normalizar por volta das 20h30.