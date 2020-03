Quem teve de acessar a rodovia BR-262, no sentido Oeste de Minas Gerais, teve de ter paciência nesta quinta-feira (5). Durante a madrugada, uma carreta tanque carregada com etanol tombou na pista na altura do km 416, em Pará de Minas. Devido ao risco de explosão, o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a limpeza e dar apoio à retirada do veículo.

De acordo com a concessionária Triunfo Concebra, durante a tarde desta quinta, a pista permanecia fechada no sentido oeste.