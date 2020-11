Uma carreta carregada com combustíveis, avaliados em cerca de R$ 103 mil, foi roubada na noite dessa quarta-feira (11), no bairro Vila Madre Gertrudes, na região Oeste de Belo Horizonte. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do caminhão, de 42 anos, seguia pela rua Contorno Rodoviário, altura do número 395, no bairro citado, por volta das 19h30, quando um automóvel VW Polo de cor dourada entrou na frente da carreta, interrompendo a circulação do veículo maior.

Nesse momento, o passageiro desceu do carro, armado com uma pistola, entrou na carreta e obrigou o condutor a fazer um trajeto específico. Ao chegar no viaduto da avenida João César de Oliveira, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o motorista da carreta foi obrigado a entrar no Polo, onde foi colocado deitado no banco traseiro.

A partir desse momento, o condutor não conseguiu mais acompanhar o itinerário. Ele foi solto em um bairro próximo à BR-040, na altura da Ceasa.

Ainda segundo o motorista, os autores utilizaram um aparelho que bloqueia o equipamento de rastreamento da carreta. O veículo o suspeito ainda não foram localizados. A ocorrência foi encaminhada para a primeira Delegacia da Polícia Civil, no Barreiro.

A carreta estava carregada com 10 mil litros de diesel BS10, 5 mil litros de diesel BS500, 10 mil litros de gasolina comum e 5 mil litros de etanol. O prejuízo é estimado em R$ 103 mil.