A Polícia Rodoviária Federal atua, na manhã desta quarta-feira (28), no apoio à retirada de uma carreta que tombou e espalhou uma carga de milho na BR-381, em Sabará, na Grande BH, interditando o sentido Vitória. Não houve vítimas.



De acordo com a PRF, o acidente ocorreu por volta das 6h, no km 441, próximo ao trevo de Ravena, após uma descida em curva. A carreta está atrevassada, fechando o tráfego no sentido Espírito Santo.



Para amenizar a situação e diminuir o engarramento no local, a PRF utiliza a faixa contrária, sentido BH, como mão dupla. O tráfego de veículos segue com lentidão.

Ainda no local, moradores saqueiam parte da carga de milho espalhada na rodovia.