Os motoristas que passam pelo Anel Rodoviário no fim da tarde desta quinta-feira (22), na altura do bairro Betânia, na região Oeste de Belo Horizonte, enfrentam lentidão nos dois sentidos devido a uma carreta que perdeu o controle, bateu e derrubou dois postes sobre a via.

Segundo a Via 040, concessionária que administra o trecho, a batida aconteceu por volta das 16h30, na altura do km 537. O poste ficou atravessado, ocupando parcialmente a pista no sentido Vitória e, também, no sentido Rio de Janeiro.

Estão interditadas as faixas da esquerda e central para quem segue no sentido Espírito Santo e, já na direção contrária, somente a pista da esquerda precisou ser fechada.

Ainda de acordo com a empresa, há lentidão de 3 quilômetros nos dois sentidos. Ninguém ficou ferido no acidente e a Via 040 realiza manobras para liberação da pista.

