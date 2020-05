Um acidente envolvendo uma carreta fechou parte da pista principal do Anel Rodoviário, no sentido Vitória, na altura dos bairros São Sebastião e Palmares, região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (25). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo bateu no canteiro central e só parou quando já estava em posição de “L”. Apesar do susto, não há feridos.

Conforme a corporação, a carreta saiu de São Paulo e seguia para Jaboticatubas, na Grande BH, carregada com 11 toneladas de separadores de fios de alta tensão.

A BHTrans já foi acionada, e um reboque pesado deslocado para ajudar na retirada da carreta. Ainda não há previsão para a liberação completa da pista. A orientação das autoridades de trânsito é evitar o local. Para quem já estiver no trecho, uma das alternativas é acessar a avenida José Cleto, que corta os bairros São Sebastião e Palmares.

02h00- Carreta em L, Anel Rodoviário km 463, bairro Santa Cruz, sentido ES, Trânsito desviado para marginal. pic.twitter.com/lbYLMIDZJh — POLÍCIA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS (@pmrodoviaria) May 25, 2020