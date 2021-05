Uma carreta carregada com 25 mil litros de etanol pegou fogo em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da tarde desta quarta-feira (5). Ninguém ficou ferido e o tráfego seguia parado até 14h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão se incendiou quando passava pela avenida Babita Camargos, em frente à loja Leroy Merlin do Shopping Itaú, no bairro Cidade Industrial.

Devido à carga altamente inflamável, o fogo se espalhou rapidamente, gerando uma fumaça escura e em grande altura na atmosfera, o que impressionou moradores da região.

Quatro viaturas dos Bombeiros, além de equipes da Transcon e da Defesa Civil de Contagem, foram para o local. A via foi interditada nos dois sentidos e a circulação no sentido bairro Água Branca da avenida General David Sarnoff também foi suspensa, provocando longos engarrafamentos nos arredores da Estação Eldorado de Metrô.

Após cerca de uma hora de combate e uso de 20 mil litros d'água, às 13h10, os militares informaram que conseguiram controlar as chamas. A corporação também declarou que não foi necessário evacuar nenhum dos prédios comerciais da região e que a Cemig foi acionada para avaliar o rompimento da fiação elétrica.

A Defesa Civil de Contagem também faz avaliação sobre a estrutura do viaduto que está próximo ao local do incidente. O tráfego nas vias segue interditado. A reportagem entrou em contato com o órgão municipal para obter informações sobre a segurança de circulação no local e aguarda retorno.

