Uma carreta bateu em um caminhão e em outros quatro veículos de passeio na Via Expressa, na altura do bairro Petrolândia, em Contagem, na Grande BH, na noite desse domingo (24). Quatro pessoas tiveram escoriações.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista contou que a carreta perdeu os freios, colidindo com os demais veículos. O acidente ocorreu por volta das 21h30, no sentido Betim da via.

Segundo os Bombeiros, não houve vítimas presas às ferragens. Os feridos receberam atendimento do Samu.

Leia mais:

Homem admite ter bebido vodka e cerveja antes de causar acidente que matou três no Sul de Minas

Acidente com ônibus de turismo na BR-381 deixa 22 feridos; 9 vão para hospital