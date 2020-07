Uma carreta perdeu o controle e tombou na rodovia, gerando um incêndio de grandes proporções, na manhã desta quinta-feira (2), an BR-381, na altura de Nepomuceno, no sul de Minas Gerais.

A carreta transportava desodorantes, que são produtos altamente inflamáveis. O Corpo de Bombeiros enviou equipes de Lavras para conter o incêndio.

Uma mulher foi encontrada morta, mas ainda não se sabe se ela conduzia o veiculo. Há informações de uma pessoa com ferimentos leves.

De acordo com a concessionária que administra a via, a BR ficou totalmente interdita nos dois sentidos por cerca de duas horas. O trânsito só foi liberado por volta de 8h30, no sentido São Paulo. A pista para Belo Horizonte permanecia interditada para limpeza. Há uma retenção de seis quilômetros.