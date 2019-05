Uma carreta-tanque carregada de óleo tombou na manhã desta terça-feira (22) na MG-428, em Sacramento, no Alto Paranaíba. O acidente aconteceu após o motorista perder o controle da direção do veículo em uma curva que deixou a carreta em "L" na pista, na altura do km 106. A carreta chegou a pegar fogo na via e os bombeiros foram acionados, mas o condutor conseguiu escapar a tempo e não ficou ferido.

Devido ao acidente e ao risco de contaminação ao meio ambiente, os dois sentidos da rodovia foram fechados para os trabalhos dos bombeiros. O produto que era transportado pela carreta é um aditivo plastificante de uso industrial.

Equipes do Corpo de Bombeiros tiveram que fazer um represamento na via para que o óleo não se espalhasse e contaminasse o solo e a água. Uma equipe da Secretaria Estadual de Meio Ambiente também foi acionada.

Motoristas que seguem entre Araxá e a região de Franca, em São Paulo, podem desviar por Igarapava ou Uberaba.

