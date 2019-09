Carreta tomba, interdita pista e complica trânsito no Anel Rodoviário de BH

Uma carreta que transportava MDF tombou e interditou duas pistas do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (23). O acidente aconteceu na altura do km 536, no bairro Madre Gertrudes, na região Oeste, no sentido Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros informou que houve vazamento de óleo do veículo e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) disse que o trânsito segue com lentidão no trecho.

O motorista da carreta, um homem de 50 anos, ficou preso às ferragens do veículo. Os bombeiros retiraram o caminhoneiro consciente e o encaminharam para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII sem sinais de fraturas ou traumatismo craniano. Depois do resgate, os militares aplicaram serragem na pista para evitar novos acidentes, já que a pista ficou escorregadia por causa do vazamento do óleo.

Tombamento de caminhão no ANR km 536, Madre Gertrudes, no sentido Vitória. — POLÍCIA RODOVIÁRIA (@pmrodoviaria) September 23, 2019

O acidente aconteceu em cima do viaduto da avenida Amazonas e o reflexo se estendeu por várias ruas e avenidas da região, e também de Contagem, na Grande BH. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas, mas, de acordo com os bombeiros, a carga teria se desestabilizado na curva para o acesso ao Anel Rodoviário.

Ainda não há previsão de quando o trecho será totalmente liberado para o tráfego.