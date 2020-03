Uma carreta carregada com peças automotivas tombou e, em seguida, começou a pegar fogo na tarde deste sábado (14), na BR-381, em Cambuí, no Sul de Minas. A pista no sentido Belo Horizonte está interditada e, por volta das 16h15, o congestionamento estava em 7 km, segundo a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o acidente, ocorrido por volta das 14h30, o motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Camanducaia, na mesma região.

14h30 - Em Cambuí, Km 908 da BR 381, acidente carreta carregada com peças automotivas.

Após tombamento iniciou-se incêndio no tanque de combustível. Motorista com lesões leves. Pista SENTIDO BH interditada. PRF no local. pic.twitter.com/kVLPsi3U6X — PRF MINAS GERAIS (@PRF191MG) March 14, 2020

Como a pista está fechada e ainda sem previsão de liberação, a Arteris indica aos motoristas que trafegam no sentido norte, para Cambuí, a utilizarem o desvio no km 939, em Extrema, também no Sul de Minas.

Aos motoristas que trafegam no sentido norte, para Cambuí, a @Arteris_AFD sugere desvio no km 939, em Extrema. Confira no link o mapa: https://t.co/NxSBjyDvsK pic.twitter.com/2hOzkLWSMp — Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) March 14, 2020

As imagens gravadas pela PRF mostram a proporção do incêndio, que iniciou no tanque de combustível do caminhão. Por volta das 16h, o Corpo de Bombeiros chegou ao local e atuava na extinção das chamas. PRF e equipes da Arteris estão no local apoiando o trabalho.