O congestionamento na BR-381, em Cambuí, no Sul de Minas, já dura sete horas. Por volta de meio dia, uma carreta carregada com algodão tombou na pista, pegou fogo e interditou a via, perto do km 889.

Por volta de 19h, a PRF informou que a faixa da direita e o acostamento foram liberados para o tráfego em ambos os sentidos no km 889. Já a faixa da esquerda seguia interditada nos dois sentidos, com retenção do km 877 (Estiva) ao km 889, sentido São Paulo; e do km 896 ao km 889, sentido BH.

Equipes da Arteris Fernão Dias, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal trabalham no atendimento à ocorrência. Não há registro de feridos.

Carro capota e deixa dois feridos em BH

O motorista teria perdido o controle do veículo

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na tarde desta quinta-feira (29), no bairro Califórnia, na região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista de um carro de passeio teria perdido o controle da direção e o carro capotou na rua Cristina Maria Assis. No acidente, ficaram feridos o motorista e uma criança, que não teve a idade divulgada.

Ainda conforme a corporação, as duas vítimas foram retiradas do interior do veículo e levadas para o Hospital João XXIII. A criança teve uma fratura no dedo da mão direita e o condutor do veículo sofreu um corte na região da mandíbula, a princípio sem gravidade, de acordo com os militares.

