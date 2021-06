Uma carreta tombou e atingiu duas casas na marginal do Anel Rodoviário, na altura do bairro Goiânia, na região Nordeste de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (14). O motorista do veículo, de 34 anos, e uma moradora de uma das residências, de 44, ficaram levemente feridos. A pista segue interditada no local nesta manhã.

De acordo com relato do condutor do caminhão ao Corpo de Bombeiros, ele seguia pelo Anel, no sentido Vitória (ES), por volta de 1h45, quando tentou desviar-se de um Honda Fit, mas colidiu na traseira do mesmo e perdeu a direção do veículo de grande porte.

Não houve feridos no automóvel, mas a carreta tombou e segue atravessada nas três faixas de rolamento da via. A cabine do caminhão ficou totalmente destruída. Dois imóveis construídos abaixo do nível da pista foram atingidos, sendo que o telhado de um deles foi totalmente afetado. A estrutura das casas será avaliada pela Defesa Civil de Belo Horizonte.

Tanto o motorista da carreta quanto a moradora de uma das residências tiveram ferimentos leves. O homem foi levado pelos Bombeiros ao Hospital Risoleta Tolentino Neves, na região Norte da capital. Já a mulher, segundo os militares, não necessitou de atendimento médico.

Interdição da via

A tráfego no sentido Espírito Santo do Anel segue interditado nesta manhã, sendo o trânsito desviado pela cidade de Sabará, na Região Metropolitana de BH. A demora na remoção da carreta deve-se à carga do veículo, composta por granulado de cal virgem, material que exige remoção especializada. Por volta das 9h, no entanto, um trator iniciou os trabalhos de recolhimento da substância.

Além disso, durante a madrugada, um cano de água estourou no local. O mineral entrou em contato com a cal, produzindo fumaça na área do acidente. O risco foi eliminado, segundo os Bombeiros, após atuação de uma equipe especializada do Pelotão de Operações com Produtos Químicos, Biológicos, Radiológicos e Nucleares (PQBRN) da corporação.

A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil de BH para obter informações sobre a estrutura das residências atingidas e aguarda retorno.

