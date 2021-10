Uma carreta ficou presa na calçada ao tentar fazer uma curva entre as ruas Joaquim Murtinho e Paulo Afonso, no bairro Santo Antônio, região Centro-Sul de Belo Horizonte. O veículo, de 23 metros de comprimento, estava vazio, trafegava em área não permitida e travou o trânsito no local durante aproximadamente uma hora na manhã desta quinta-feira (7).

De acordo com a BHTrans, ao passar sobre uma caixa de telefonia, que cedeu, ficou com a roda dianteira esquerda presa. Uma grande operação foi montada para liberar o tráfego no local.

Conforme a Polícia Militar, carretas não podem circular na região nos horários de pico (7h às 9h e 17h às 20h), de segunda a sexta-feira. A BHTrans informou ainda que para veículos de grande porte transitem dentro de bairros é necessário uma solicitação junto à autarquia com antecedência. O motorista foi multado.

O condutor prestava serviço para a concessionária Arteris, que administra a rodovia Fernão Dias. De acordo com a empresa, ele se perdeu e seguiu uma rota indicada pelo GPS.

Veja vídeo da operação para a retirada da carreta:

